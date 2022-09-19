İstanbul otellerini Anadolu aydınlatacak

Dünyada yaşanan enerji krizi firmaların alternatif arayışlarını hızlandırırken Türk firmalar da dışa bağımlılığı azaltmak için yeşil enerji yatırımlarını artırıyor. İstanbullu otelciler de bu kapsamda bir çalışma için kolları sıvadı. Enerji maliyetlerini aşağı çekmek isteyen İstanbul otelleri, Anadolu'da güneş enerjisi yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Kooperatif modeliyle hayata geçecek olan projede, her otel tükettiği enerji miktarınca yatırım yapacak. Anadolu güneş enerjisinden ürettiği enerjiyi devlete verecek olan oteller, karşılığında da ihtiyacı olan enerjiyi İstanbul'da kullanacak.İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Oteller Komitesi Başkanı Aydın Karacabay, yükselen enerji maliyetlerinin otelcileri zora soktuğunu söyledi. Karacabay, "O nedenle güneş enerjisi yatırımı yapmak istiyoruz. Bunu İstanbul'da otellerin çatılarına kurulacak güneş panelleri ile yapmamız mümkün değil. O yüzden İTO olarak Enerji Bakanlığı ile görüşeceğiz. Anadolu'da güneşin yüksek olduğu bir ilde İstanbul otelleri için arazi tahsis edilmesini isteyeceğiz. Bu araziye güneş panelleri kurulması için çalışma başlatacağız" dedi. Bu projeyi bir kooperatif modeliyle hayata geçirmek istediklerini anlatan Karacabay, "Otellerin kooperatif usulüyle, kendi tükettiği enerji kadar yatırım yapmasını planlıyoruz. Örneğin 50 odalı bir otel diyelim 50 kw enerji harcıyor, o kadarlık yatırım yapacak. 500 odalı otel 500 kw'lık yatırım yapacak. Bu projenin hızlı bir şekilde 2023'te devreye girmesi için çalışacağız" diye konuştu.İSTANBUL turizminin pandemiden sonra hızlı bir çıkış yakaladığını anlatan Karacabay, "8 ay iyi geçti. Eylülekim yüzde 90 dolu. Kasım rezervasyonları yüzde 60, aralık ise yüzde 45'lerde. Günlük ortalama oda fiyatı 120 euro" dedi. İstanbul otellerinin en büyük problemleri arasında online satış kanallarının aldığı paylar olduğunu söyleyen Karacabay, "Yüzde 15 ile 50 arasında komisyon ödüyoruz. Avrupa bu payları yüzde 10-12 arasında sınırladı. Biz de benzer bir yasa için bakanlıklarla görüşeceğiz" diye konuştu.