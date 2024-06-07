İstanbul-Sivas YHT hattı’na büyük ilgi

"YHT'LER TÜRKİYE'NİN KADİM ŞEHİRLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLADI"

4 Mayıs'ta ilk seferine çıkan İstanbul-Sivas doğrudan aktarmasız ve ekspres YHT seferlerinin doğu ve batı bölgelerini hızlı güvenli ve konforlu bir şekilde birbirine bağlayan çok önemli bir hat olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız demiryolu hamlesinin en önemli projelerinden olan Ankara-Sivas YHT Hattı'nın 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete verilmesinin ardından Osmanlı'nın Başkenti İstanbul, Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara ve Selçuklu'nun Dar-ül Ala'sı Sivas arasında YHT ile kesintisiz seyahat mümkün hale geldi. Sivas, İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit' te duruş yapan YHT'ler Türkiye'nin ekonomisi, sanayisi gelişmiş kadim şehirlerini birbirine bağladı." ifadelerini kullandı.

İstanbul-Sivas YHT seferleri sayesinde Sivas ve çevresindeki illerin İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere ekonomik entegrasyonunun sağlandığını belirten Uraloğlu, "Hattımız sayesinde hem iş gücü mobilitesi hem de turizm potansiyeli arttı, bölgedeki yerel ekonomiye canlılık geldi" dedi.