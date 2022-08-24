İstanbul son 10 yılın turist rekorunu kırdı

İstanbul, temmuz ayında ağırladığı 1 milyon 759 bin 506 kişi ile son 10 yılın aylık bazda en yüksek yabancı turist sayısına ulaştı. Kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 oldu. Geçen yılın temmuz ayında kente 1 milyon 130 bin 999 turist gelirken bu yıl, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 56 artış kaydedildi. Almanlar, temmuzda İstanbul'a gelen 142 bin 77 turistle ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 133 bin 218 turistle Rusya, 97 bin 355 turistle ABD, 94 bin 708 turistle İran izledi. Temmuzda İstanbul'a 193 ülkeden turist geldi. Yılın 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam 26 milyon 195 bin 747 turistin yaklaşık 3'te 1'ini İstanbul ağırladı.