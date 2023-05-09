İstanbul Turizm Fuarı sektöre damgasını vuracak

Turizm sektörünün yeni buluşma adresi İstanbul Turizm Fuarı olacak. 4-5 Ekim 2023 tarihleri arasında, İstanbul'un merkezi lokasyonu İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan fuar, acentelerden otellere, tur operatörlerinden MICE firmalarına, teknoloji firmalarından kuruvaziyer firmalarına kadar sektörün tüm renklerini buluşturacak. Yeni sezon imzalarının atılması için fırsat sunacak olan fuar, erken rezervasyon kampanyalarının başlangıcına da imkân sağlayacak. Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Volkan Ataman, "Dünya turizminin başkenti İstanbul'un böyle görkemli ve prestijli bir organizasyona ihtiyacı vardı" dedi.