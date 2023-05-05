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Giriş Tarihi: 5.5.2023 11:04 Son Güncelleme: 5.5.2023 11:32

İstanbul Valiliği yerli ve milli otomobiline kavuştu

Türkiye’nin ilk yerli ve mili otomobili olarak üretilen Togg İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’a tarafından teslim alındı. İstanbul Valiliği önünde TOGG’la poz veren Ali Yerlikaya, bir hayalin gerçeğe dönüşmesinden  yerli ve milli otomobile kavuşmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Valiliği yerli ve milli otomobiline kavuştu

İstanbul Valiliği'nde yerli ve milli otomobil TOGG'a kavuşmanın mutluluğu yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u teslim aldıktan sonra İstanbul Valiliği önünde gurur pozu vererek bir hayalin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu anları sosyal medya hesabından aktaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bir hayal gerçeğe dönüştü. Milli Teknoloji hamlesi ile yerli ve Milli otomobilimiz TOGG hayırlı olsun.

Yollarda gururla kullanarak projenin daha ileri seviyelere ulaşmasını diliyorum. İstanbul Valiliği'nde makam aracı olarak kullanmaktan gurur duyuyorum" dedi.

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İstanbul Valiliği yerli ve milli otomobiline kavuştu
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