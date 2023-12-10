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Giriş Tarihi: 10.12.2023 21:31

İstanbul Valisi Davut Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutulan tutanağın Ticaret Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.

AA
İstanbul Valisi Davut Gül’den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

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İstanbul Valisi Davut Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama
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