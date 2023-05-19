İstanbul, yılın kalan aylarında 45 bin 777 kongre turistini garantiledi

YILIN EN BÜYÜK KATILIMCILI KONGRESİ 22 MAYIS'TA

Şekib Avdagiç, bu yılın en büyük toplantısının 22 Mayıs'ta 25 bin katılımcılı IEEE PES Üretim, İletim ve Dağıtım Uluslararası Konferansı ve Sergisi olacağını belirterek, zirvenin İstanbul'a kazandırılmasında ICVB'nin de çaba gösterdiği bildirdi. Avdagiç, zirveye elektrik, enerji, bilişim ve finans gibi çeşitli sektörlerden şirketlerin katılacağının bilgisini paylaştı.

İstanbul'un güçlü marka değerinin Türk turizminin lokomotifi olduğunu ifade eden Avdagiç, "Turizm de yüzlerce sektörümüze itici güç oluyor, döviz oluyor, üretim oluyor. Oda olarak Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ve ICVB aracılığıyla İstanbul turizmine yaptığımız yatırımların karşılığını almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülke olarak, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu vasıtasıyla yaptığımız çalışmalarla kongre turizminde de büyük bir sıçramaya katkı sağladık." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL İÇİN BU YIL HEDEFLEDİĞİMİZ TURİST SAYISI 19 MİLYON"

Avdagiç, salgının etkisinin ortadan kalktığı İstanbul'da bu yılın kalan aylarında yapılacağı kesinleşen kongrelere en az 45 bin 777 kongre turistinin katılacağını bildirdi. Böylece İstanbul'un kongre turizminde önemli bir rakamı garantilediğini belirten Avdagiç, katılımcıların kişi başı harcamalarının toplamının yaklaşık 140 milyon avro olacağını hesapladıklarını aktardı.

İstanbul'un 2023'ün ilk çeyreğinde 3 milyon 480 bin 630 yabancı misafir ağırladığı belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bu rakam, 2022'ye göre yüzde 20'lik artış anlamına geliyor. Bakanlığımızın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin 2023 turizm geliri hedefi 86 milyar dolar, turist sayısı hedefi de 63 milyon. İstanbul için ise hedeflediğimiz turist sayısı 19 milyon. Türkiye turizm gelirlerine de İstanbul olarak katkımızın 18 milyar dolar civarında olacağını düşünüyoruz.

İstanbul'un turizm başarısında hava ulaşımındaki mutlak üstünlüğümüzün büyük payı var. İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları bu alanda rekora doymuyor. Ulusal Egemenlik Bayramını kutladığımız 23 Nisan günü Türk Hava Yollarımız, 1.653 uçuş ve 278 bin yolcu ile tüm zamanların rekorunu kırdı. İnşallah, askeri havacılıkta elde ettiğimiz başarıların yanı sıra sivil havacılıktaki rekorlarla da gökyüzünde gururla yükselmeye devam edeceğiz."