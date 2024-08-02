İstanbul yolcu sayısını en çok artıran havalimanı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin yayınladığı haziran ayı ve 2024 yılının ikinci çeyreği ile ilk yarısına ait hava trafik raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, İstanbul Havalimanı'nın 2024'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.2'lik yük artışıyla Avrupa'da birinci olduğunu söyledi. Uraloğlu, pandemi öncesi döneme göre ise yüzde 18'lik yolcu artışıyla "Majors Havalimanları" kategorisinde İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'da ilk sırada olduğunu belirterek, "Mega Havalimanları kategorisinde yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı ise 2019 yılının ilk yarısı ile 2024 yılı aynı dönemini kıyaslandığında yüzde 18.5'lik yolcu sayısı artışı ile ikinci sırada yer aldı" diye konuştu. Avrupa Havalimanları Konseyi haziran ayı trafik raporunda Kovid-19 pandemisi öncesi dönemle kıyaslandığında 2024'ün ilk yarısında "Majors Havalimanlar" kategorisinde yolcu trafiğinde en yüksek artış gerçekleşen havalimanları arasında İGA İstanbul Havalimanı'nın birinci olduğunu açıklayan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı Roma, Madrid, Barselona ve Londra havalimanlarını geride bıraktı" dediBakan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: "İstanbul Havalimanı'nın pandemi öncesi döneme göre yük ve yolcu artışında Avrupa'da lider olması Türkiye açısından büyük bir gurur kaynağı. Bu raporlar yatırımlarımızın ve çalışmalarımızın ne kadar yerinde olduğunu gösteren en önemli belgelerdir. Raporda İstanbul Havalimanımız yüzde 18 artış ile pandemi öncesi döneme göre 2024'ün ilk yarısında en fazla yolcu artıran havalimanı olarak birinci sırada yer aldı. Avrupa'da hizmet veren en iyi 10 havalimanı arasında ilk sırada yer aldı."