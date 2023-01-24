İstanbul’a bir yeni şube daha

Katılım finans sektörünün köklü geçmişe sahip en genç üyesi olan Emlak Katılım, ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ürün ve hizmetlerini ulaşılabilir hale getirmek üzere şube ağını genişletmeye devam eden Emlak Katılım, yeni şubesini İmsan'da hizmete sundu. Yılsonunda şube sayısını 120'ye çıkarmayı hedefleyen banka, yılın ilk ayında peş peşe açılışlarını gerçekleştirdiği İskenderun, Düzce, Karşıyaka ve Manavgat şubelerinden sonra İmsan Şubesini de hizmete alarak toplamda 85 şubeye ulaştı.

FAST/EFT/Havale ücreti yok

Müşterilerine hızlı ve masrafsız bir şekilde bankacılık işlemlerini gerçekleştirme imkânı sunan Emlak Katılım'da; hesap işletim ücreti yok, müşteriler EFT-havale, FAST gibi bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken ücret ödemiyor ve 20 binden fazla kamu ATM'sinde ücretsiz işlem yapılabilmektedir.

POS cihazın cebinde

Gerek bireysel gerekse kurumsal tüm müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere dijitalleşmeyi odağına alarak yenilikçi çözümler üretmeye çalışan Emlak Katılım, bu anlayışa hizmet eden CepPOS ürünüyle müşterilerinin cep telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde pos cihazı taşımaya gerek duymaksızın tüm kredi ve banka kartlarından hızlıca tahsilat yapabilmesini sağlanacak.

Sektör bazlı yatırım imkânı

Sektöre kazandırdığı ürünlerle hizmet kalitesini geliştirmeye devam eden banka, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan "Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı' ile tasarruf sahibi müşterilerine finansman olarak kaynak sağlamak istedikleri sektörü tercih etme imkânını sunup kolaylık sağlıyor.

En fazla üç aylık vade ile kullandırılacak olan bankanın bu ürünü, vade uyumlu olmasının yanı sıra kur koruma desteği de sağlıyor. Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabını açmak isteyen müşteriler artık mobil şube üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Henüz Emlak Katılım müşterisi olmayanlar da bulundukları yerden görüntülü görüşme ile anında bankanın müşterisi olarak mobil şube üzerinden hesap açılış işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.