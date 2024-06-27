İstanbul’a turist yağdı 5 ayda 7 milyon

Her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan İstanbul, tüm zamanların turizm rekorunu kırdı. İlk 5 ayda 7 milyona yakın turisti ağırladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, İstanbul'a gelen yabancı turist sayısında yüzde 10.31 oranında artış yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, sadece mayıs ayında şehir, bir önceki yıla göre yüzde 11.48 artışla 1 milyon 678 bin 832 yabancı turisti ağırladı. Böylece, tüm yılların en yüksek mayıs ayı ve beş aylık dönem yabancı ziyaretçi sayısı oldu. Mayısta İstanbul'a en fazla turist gönderen ülke, 176 bin 702 kişi ile Rusya oldu. Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı 140 bin 214 olurken, ABD'den 90 bin 318, İran'dan ise 84 bin 587 ziyaretçi İstanbul'u tercih etti. Bu ülkeleri 80 bin 52 ziyaretçi ile İngiltere, 66 bin 170 ziyaretçi ile Fransa ve 57 bin 71 ziyaretçi ile Suudi Arabistan takip etti.İstanbul'a gelen yabancı turistlerin büyük çoğunluğu İstanbul Havalimanı'nı tercih etti. Mayıs ayında bu havalimanından 1 milyon 198 bin 723 yabancı ziyaretçi giriş yaptı, bu da havayoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 72.85'ine denk geliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı ise 445 bin 225 yabancı ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı ve toplam havayolu girişlerinin yüzde 27.06'sını oluşturdu. 2023 yılının aynı ayına göre, İstanbul'a havayoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 12.09 artarak 1 milyon 645 bin 423 oldu.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın en son yayımladığı konaklama istatistiklerine göre de bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı, bu yılın nisanda toplam 1 milyon 129 bin 657 oldu. Bu tesislerde toplam 2 milyon 499 bin 143 geceleme yapılırken ortalama kalış süresi 2.21, İstanbul'daki konaklama tesislerinin nisan ayı doluluk oranı ise yüzde 51.47 olarak gerçekleşti.