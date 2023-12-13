İstanbul’da 35 gemiye ceza yağdı

İstanbul Valiliği denizi kirleten gemilere yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti. Valilikten yapılan açıklamada denetimlerin devam ettiği vurgulandı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen çalışmalarda 2023 yılında, denizi kirlettiği tespit edilen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı. Denizi kirleten gemilere yönelik 7 gün 24 saat devam eden çalışmalar, güvenlik kameraları, deniz gözetim sistemi ve ihbar takibi esasına dayanıyor.