İstanbul'da 5 okulda uygulanan "TELE Merkezlerinin Kurulması Projesi"nin tanıtımı yapıldı

Beyoğlu'nda bir otelde proje koordinatörleri, uzmanlar ve birçok öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen programda TELE merkezleri projesinin uygulanış süreci ve ortaya çıkan veriler katılımcılarla paylaşıldı.

Programda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi ve Kağıthane'de 5 ilkokulda pilot olarak uygulamaya başlanan proje kapsamındaki çalışmalarla ilgili video gösterimi yapılarak, öğretmenlerin önerileri dinlendi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Gülşen Özer, açılışta yaptığı konuşmada, projenin bu alanda önemli bir farkındalığa imza attığını söyledi.

"BU ÇALIŞMA İYİLİK ADINA BİR TUĞLA"

Özer, özel eğitim alanında son yıllardaki gelişmelere işaret ederek, "Kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimde önemli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Bu proje de benim açımdan çok önemli sonuçları olacak bir proje. Özel eğitim alanına daha çok eğilmemiz gerekiyor. Bu çalışma iyilik adına bir tuğla oldu ve buradaki öğretmenler bu alanda iyilik adına önemli bir tuğla koşmuş oldular " diye konuştu.

Gülşen Özer, özel eğitim alanındaki çalışmalarda hukuksal değişikliklerin yanında empatinin de önemli olduğunu vurguladı.

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Dilekçi de okullardaki projeleri yakından takip ettiğini ve büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

"PROJENİN TÜM ÜLKEYE YAYILMASINI UMUYORUZ"

Dilekçi, projenin geliştirilmesinde ve uygulanmasında yer alan öğretmenlere teşekkür ederek, "Kağıthane'de okullarımızın kapısı bu açıdan her zaman akademik ve bilimsel çalışmalara açıktır. Öğretmenlerimiz de böyle projelerin bir parçası olmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Burçin Acar Şeşen de özel eğitim alanında ve teknolojinin eğitime entegre edilmesi konusunda farkındalığın artırılması için yapılan çalışmaların önemine değindi.

Şeşen, 5 okulda başlayan projenin tüm ülkeye yayılmasını umduğunu belirterek, özel eğitim konusunda öğretmen ve eğitimcilerin farkındalığının geliştirilmesinin bu açıdan kilit rol oynadığını kaydetti.

TELE MERKEZLERİ

TELE merkezlerinde teknoloji destekli materyal geliştirmenin kalitesini artırmak ve eğitim ortamında entegrasyonunu sağlamak amacıyla seçilen pilot okullarda çalışmalar yürütülecek.

Proje kapsamında öncelikle özel gereksinim gerektiren öğrencilere yönelik yüksek kaliteli eğitim materyalleri sağlamak için akıllı materyal sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kağıthane'deki 5 pilot ilkokulda kurulan TELE merkezlerindeki eğitimler ve sonuçlar projenin geliştirilmesine destek sağlanarak projenin tüm illere yayılması amaçlanıyor.