Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul’da aslan payı Tuzla’nın
Giriş Tarihi: 17.9.2022

İstanbul’da aslan payı Tuzla’nın

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İstanbul’da aslan payı Tuzla’nın
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde İstanbul'a yapılacak 50 bin konutta aslan payı Tuzla'nın oldu. 20 bin 920 konutun inşa edileceği Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevkii'nde inceleme yapan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Proje, dünyanın en sosyal devletinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunun bir kez daha ilanıdır. Sosyal devlet olduğunu iddia eden pek çok devletin hayal bile edemeyeceği bu büyük işe imza atan ülkemle, devletimle, hükümetimizle ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyuyorum. Konut projeleri 250'nin üzerinde sektörü harekete geçirdiğinden ülke ekonomisinin çarkları daha sağlam dönmeye başlayacak. Bizi en çok heyecanlandıran ise Tuzla'nın parlayan yıldızının daha da parlayacak olması" dedi. Yazıcı, konutların 20 bininin Tuzla'da yapılacak olmasından heyecan duyduklarını ifade ederek, "Şehit yakını, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve daha önce ev sahibi olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza sunulan bu imkân tüm Türkiye için çok sayıda faydayı da beraberinde getirecek. Pandemi ve küresel ekonomik kriz nedeniyle konut üretimindeki daralmanın etkisiyle yükselen ev fiyatları ve kiralar kontrol altına alınacağından, proje hem konut alacaklara hem kiracılara fayda sunacak. On binlerce vatandaşımız istihdam imkânı bulacak. Ekonominin çarkları daha sağlam dönmeye başlayacak."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da aslan payı Tuzla’nın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA