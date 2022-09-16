İstanbul’da aslan payı Tuzla’nın

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde İstanbul'a yapılacak 50 bin konutta aslan payı Tuzla'nın oldu. 20 bin 920 konutun inşa edileceği Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevkii'nde inceleme yapan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Proje, dünyanın en sosyal devletinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunun bir kez daha ilanıdır. Sosyal devlet olduğunu iddia eden pek çok devletin hayal bile edemeyeceği bu büyük işe imza atan ülkemle, devletimle, hükümetimizle ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyuyorum. Konut projeleri 250'nin üzerinde sektörü harekete geçirdiğinden ülke ekonomisinin çarkları daha sağlam dönmeye başlayacak. Bizi en çok heyecanlandıran ise Tuzla'nın parlayan yıldızının daha da parlayacak olması" dedi. Yazıcı, konutların 20 bininin Tuzla'da yapılacak olmasından heyecan duyduklarını ifade ederek, "Şehit yakını, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve daha önce ev sahibi olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza sunulan bu imkân tüm Türkiye için çok sayıda faydayı da beraberinde getirecek. Pandemi ve küresel ekonomik kriz nedeniyle konut üretimindeki daralmanın etkisiyle yükselen ev fiyatları ve kiralar kontrol altına alınacağından, proje hem konut alacaklara hem kiracılara fayda sunacak. On binlerce vatandaşımız istihdam imkânı bulacak. Ekonominin çarkları daha sağlam dönmeye başlayacak."