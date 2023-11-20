İstanbul’da evler yurtdışından daha pahalı oldu

Macaristan'da 450 milyon euroluk iki dönüşüm projesini hayata geçiren Polat Gayrimenkul, 150 milyon euroluk yeni bir yatırıma başlıyor. Şirket, Almanya, İngiltere ve Yunanistan'a da açılmayı planlıyor. Budapeşte'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, konut, otel ve ticari ünitelerden oluşan 150 milyon euroluk Duna Pearl projesini tamamladıklarını, projede 193 dairenin yanı sıra 105 odalı bir Four Points by Sheraton otelinin de yer aldığını anlattı. Yücel, "Tuna Nehri kıyısındaki bir bankanın eski genel merkezini 2017'de aldık. Pandemiye rağmen projeyi 2.5 yıl içerisinde tamamladık. Şu anda metrekaresi 5 bin 500-6 bin euro olan dairelerimizin satışı devam ediyor" dedi. Yücel, 300 milyon euro yatırımla, 1.800 konut ve 75 dükkândan oluşan City Pearl'ün inşaatına başladıklarını, İspanyol ve Alman fonlara ait iki arsa için de görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Yücel, Türkiye'de eskiden inşaat maliyetlerinin düşük olduğunu, şu anda İstanbul'daki evlerin yurtdışından daha pahalı olduğunu vurguladı.