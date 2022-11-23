İstanbul’da hayallerin ötesinde bir yaşam alanı

Geleneksel tasarımları modernleştiren, insana ve çevreye saygı bakış açısıyla projelerini sürdüren Hayat Group; İstanbul'a kazandırdığı nish yaşam alanlarıyla 'inovatif çözümler sunmaya devam ediyor. Sektörde ise 'yenilikçi bir marka' olarak yerini almayı başaran ve "Yeni Bir Hayata Başlamak" sloganıyla projeler üreterek ikon yaşam alanları sunan marka, Başakşehir'de Lotus Towers projesiyle iş ve yaşam alanını bir araya getiriyor. Projede en çok dikkat çeken tasarım detayı ise standart projelerdeki tavan yüksekliğinin yanı sıra 330cm tavan aralığı ile nefes alan yaşam alanları sunuyor olması.

BÖLGENİN EN BÜYÜK KARMA YAŞAM MERKEZİ

Lotus Towers, son yılların en önemli iş ve yaşam merkezi haline gelen Başakşehir'de; Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne 200 metre, İstanbul Havalimanı'na 20 km, Botanik Park'a 5 km, Olimpiyat Stadyumu'na 2 km ve Mall Of İstanbul'a sadece 6 km uzaklıkta bulunuyor. 8 dönümlük bir arazide toplam 37.000m² inşaat alanına sahip olan bölgenin en büyük karma yaşam merkezi olacak olan yeni proje, smart house sistemiyle tasarlanacak.

3 FARKLI KONSEPT İLE TASARLANAN PROJEDE BÖLGENİN İHTİYACI KARŞILANACAK

Tasarım süresince bölge ihtiyaçlarını göz önüne alan Hayat Group, konforlu yaşamı yüksek kalitede ortaya koyuyor. 2 bloktan oluşan Lotus Towers projesinde, A Blok otel konseptinde, B Blok ise rezidans olarak inşa edilecek . Uluslararası hizmet kalitesine sahip 5 yıldız standardında hizmet verecek olan Lotus Otel, "hasılat paylaşım modeli"yle yatırımcılarına, 20 yıl boyunca dolar bazında düzenli hasılat paylaşımı sunarak diğer yatırım türlerine oranla daha yüksek bir kazanç vadediyor.

LOTUS ÇİÇEĞİ FORMUNDA DİKKAT ÇEKEN MİMARİ DETAYLAR

Kuzeyi ormanlarla kaplı olan Başakşehir'in merkezinde yükselen Lotus Towers, her cephesinden yemyeşil vadi manzarasına hakim olarak tasarlandı. Dikkat çeken mimari detaylarda konfor ve güven ön planda tutulurken, blokların görünüşü ise lotus çiçeği formunda yükseliyor. Doğanın tam içinde huzurlu bir yaşam alanı sunan Lotus Towers, sahip olduğu Leed Sertifikası ile sürdürülebilirliğe vurgu yapıyor.

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