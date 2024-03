İstanbul’da yerel zincir marketler fiyatları yüzde 25 düşürdü

Ramazan ayı öncesinde Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yaptığı anlaşma ile kıymanın kilosunu 314 liradan, kuşbaşının kilosunu ise 344 liradan satma kararı alan İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'ne (İstanbul PERDER) üye 57 yerel zincir market, şimdi de İstanbul'da temel gıdada yüzde 25'e varan indirim yapacağını açıkladı.İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, dernek üyesi marketlerde, temel gıda ürünleri öncelikli olmak üzere ramazan ayı boyunca yüzlerce üründe yüzde 25'e varan indirim yapacaklarını bildirdi. Faruk Güzeldere, dernek olarak, 57 üye marketi, 2 bin 500'e yakın şubesi ve yaklaşık 40 bin civarı çalışanıyla İstanbul'da tüm hanelere temas ettiklerini ifade ederek, gerçekleştirdikleri kampanyalarla tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya çalıştıklarını söyledi.Enflasyonla mücadelenin yalnızca marketlerin yaptığı indirimlerle sağlanamadığına dikkati çeken Güzeldere, "Tüketicilerimizin enflasyon karşısında dirençli kalabilmesine katkı sağlamak için tüm Türkiye olarak topyekûn mücadele etmeliyiz. Biz yerel market zincirleri olarak üzerimize düşeni yapmaya, vatandaşlarımızın bütçesini destekleyecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi. Güzeldere, tüketicilerin kampanyayı geçici görerek, arz talep dengesini bozacak şekilde bütçelerini zorlamamaları gerektiğini kaydetti. Güzeldere, "İndirim ve fiyat sabitlemesine gittiğimiz ürünlerde stok sorunumuz bulunmuyor. Tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla ihtiyaç duyduğu her gün alışveriş yapabilir. Yeniden bulamam düşüncesiyle toplu alışveriş yaparak kendilerini zor duruma düşürmesinler. Kampanyalarımız her gün devam edecek olup kampanyalı ürün fiyatlarını da her gün raflarda göreceklerdir" dedi.