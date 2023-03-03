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Giriş Tarihi: 3.3.2023 10:40

İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'daki bazı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde yoğunluk oluştu.

AA
İstanbul’daki SGK binalarında EYT yoğunluğu

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT)'yle ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçelerdeki SGK binalarına gelmeye başladı.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, Ataşehir, Esenyurt ve Fatih Unkapanı SGK binaları önünde uzun kuyruk oluşturdu.

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İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu
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