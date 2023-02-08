İstanbul’daki sivil toplum kuruluşlarından depremzedeler için yardım seferberliği

İHH

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 1930 kişilik arama kurtarma ekibiyle deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, 2 kurtarma köpeği de ekibe eşlik ediyor.

İstanbul'daki mobil aşevini bölgeye göndererek 121 bin 350 kişiye sıcak yemek çıkaran vakıf, 173 bin ekmek dağıttı.

Öte yandan içerisinde gıda, bot, mont, çocuk bezi, un ile su gibi ürünlerin bulunduğu 50 tır depremden etkilenen illere yola çıktı.

İHH, depremden etkilenen bölgeler için acil ihtiyaç duyulan malzemeleri, "battaniye, çadır, ekmek, su, yağmurluk, mat, elektrikli ısıtıcı, konserve hazır gıda, soğuk sandviç, meyve suyu, ışıldak, bebek bezi, hijyen malzemeleri, mont, bot, çikolata, kek gibi enerji verici gıdalar" olarak açıkladı.

Vakfın deprem bölgesinde yaptığı yardım çalışmalarına destek olmak isteyenler "DEPREM" yazıp 3072'ye kısa mesajla 10 lira destekte bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler İHH'nin internet sitesi üzerinden ya da banka hesapları aracılığıyla açıklama kısmına "TÜRKİYE DEPREM" yazarak destek olabiliyor.