İstanbul’dan 212 gönüllü ek YHT seferiyle deprem bölgesine doğru yola çıktı

İstanbul'dan deprem bölgesine gidecek 212 gönüllünün seyahatlerini sağlamak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü ek Yüksek Hızlı Tren seferi oluşturdu. Deprem bölgesine gidecek gönüllüleri taşıyan YHT Söğütlüçeşme'den hareket etti. Pendik istasyonunda toplanan gönüllüler ise 3 grup halinde trene bindi. Arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi almış gönüllüler ile birlikte sağlık çalışanları, operatörler, şoförler ve mühendislerin olduğu gönüllülerin Hatay'daki deprem bölgesine gideceği öğrenildi.



İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim görevlisi Çağatay Yaşar, "Akademisyen ve öğrencilerden oluşan 12 hafif arama kurtarma eğitimli personel, 12 sağlık personeliyle birlikte afet bölgesine hareket halindeyiz. Şişli Kaymakamlığı'nın koordinatörlüğünde ilerliyoruz. Hatay bölgesine doğru yola çıktığımız bilgisi verildi bize" dedi.



Gönüllü olarak afet bölgesine giden sağlık çalışanı Hatice Tarakçı, "Orada aç kalmaya ölmeye bile razıyız. Çok üzgünüz. Çalışmıyordum, küçük çocuğum vardı bıraktım ve gidiyorum." diye konuştu.

