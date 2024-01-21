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Giriş Tarihi: 22.1.2024

İstanbul’dan geçen yıl 113.3 milyon kişi uçtu

İstanbul’dan geçen yıl 113.3 milyon kişi uçtu
Geçen yıl toplam 113 milyon 266 bin 985 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısında önceki yıla oranla yüzde 19 artış sağlandı. Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları verilerine göre İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl, 2022'ye göre yüzde 18'lik artışla 76 milyon 236 bin 980 yolcu seyahat etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da geçen yıl yüzde 20'lik artışla toplam 37 milyon 30 bin yolcu geliş gidiş yaptı. İstanbul havalimanlarından 2023'te 758 bin 493, 2022'de ise 654 bin 357 sefer icra edildiği istatistiklere yansıdı. Geçen yılki sefer sayısının 2022'ye göre yüzde 16 artış gösterdiği belirlendi.
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İstanbul’dan geçen yıl 113.3 milyon kişi uçtu
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