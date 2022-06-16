İstanbullu şirketlerin ihracatı yılın 5 ayında 40 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbullu şirketler ihracatta ipi göğüsleyerek açık ara farkla ilerlemeye devam ediyor.

İstanbul'u ocak-mayıs ihracatında 8 milyar 261 milyon dolarla Kocaeli, 6 milyar 358 milyon dolarla Bursa, 5 milyar 837 milyon dolarla İzmir, 4 milyar 360 milyon dolarla Ankara, 4 milyar 293 milyon dolarla Gaziantep, 2 milyar 242 milyon dolarla Sakarya, 2 milyar 70 milyon dolarla Manisa, 2 milyar 43 milyon dolarla Denizli, 1 milyar 589 milyon dolarla Hatay izledi.

Şirketler, yılın 5 ayında dünyanın 228 noktasına ürünlerini ulaştırırken, Türkiye'nin ocak-mayıs dönemindeki ihracatındaki payı yüzde 39,9 oldu. Yılın 5 ayında miktar bazında en fazla ihracat artışını da İstanbullu şirketler gerçekleştirdi.

İstanbullu şirketlerin dış satımı, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 8 milyar 203 milyon dolar arttı.

İhracat artışında İstanbul'u 2 milyar 79 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 300 milyon dolarla İzmir, 758 milyon 387 bin dolarla Ankara, 386 milyon 673 bin dolarla Gaziantep, 385 milyon 712 bin dolarla Hatay, 365 milyon 647 bin dolarla Denizli, 329 milyon 270 bin dolarla Adana, 245 milyon 407 bin dolarla Mersin, 218 milyon 693 bin dolarla Kayseri takip etti.

EN FAZLA TALEP KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ SEKTÖRÜNDEN GELDİ

İstanbul'da yılın 5 ayında en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler gerçekleştirdi. İlde faaliyet gösteren kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü şirketleri, bu dönemde 6 milyar 962 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Bu sektörün ardından İstanbul'da bulunan hazır giyim ve konfeksiyon şirketleri 6 milyar 16 milyon dolarlık, çelik sektöründeki şirketler, 4 milyar 845 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller sektöründe faaliyet gösteren şirketler 3 milyar 582 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik sektörü 3 milyar 11 milyon dolarlık ihracata imza attı.

İstanbul'da en az dış satım yapan sektörler ise 7 milyon 134 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 25 milyon 358 bin dolarla zeytin ve zeytin yağı, 36 milyon 774 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 41 milyon 363 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 59 milyon 433 bin dolarla tütün sektörleri oldu.

ALMANYA PAZAR LİDERLİĞİNİ BIRAKMADI

İstanbullu şirketlerin dış satımında Almanya pazar liderliğini bırakmadı.

Ocak-mayıs döneminde İstanbul'dan Almanya'ya 3 milyar 623 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İlden ABD'ye 2 milyar 378 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a 2 milyar 77 milyon dolarlık, İtalya'ya 2 milyar 3 milyon dolarlık, İspanya'ya 1 milyar 714 milyon dolarlık dış satım yapıldı.