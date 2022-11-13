İstanbullunun beklediği haber geldi! Sona gelindi: İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı, İstanbul'un Avrupa yakasında, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayarak hem havalimanına gidecek yolcuları ekonomik olarak rahatlatacak hem de ulaşımda kolaylık sağlayacak.