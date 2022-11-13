İstanbullunun beklediği haber geldi! Sona gelindi: İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

Aselsan tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemlerinin kullanılacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattında çalışmalarda sona yaklaşılırken, Bakan Karaismailoğlu Twitter hesabı üzerinden, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz!" duyurusunu yaparak metronun videosunu paylaştı.
Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 12, 2022
📌 4 ilçeyi birbirine bağlıyor
📌 Türkiye'nin en hızlı metrosu (120 km/s)
📌 9 istasyon
📌 Günde 600 Bin Yolcu Kapasiteli
Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz!🚇 pic.twitter.com/lXZGj2O5m3
M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı, İstanbul'un Avrupa yakasında, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayarak hem havalimanına gidecek yolcuları ekonomik olarak rahatlatacak hem de ulaşımda kolaylık sağlayacak.
İSTANBUL HAVALİMANI İLE TAKSİM ARASI 30 DAKİKA OLACAK
37,5 kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlayan Gayrettepe, Kağıthane - İstanbul Havalimanı metrosu, şu andaki kapasitesiyle 120 milyon yolcuya hizmet verebilecek durumda. Bu proje ile İstanbul Havalimanı - Taksim arası 30 dakika olacak.
TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU OLACAK
Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometre giderek Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak.
İKİ AŞAMALI
"Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa edildi. Metro hattının güzergâhı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arasında 8 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arasında ise 9 istasyondan oluşmaktadır.
Duraklar ve bağlantı noktaları şu şekilde:
TOPLAM UZUNLUĞI 70 KM
Toplam uzunluğu yaklaşık 70 kilometre olacak hattın, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı yönünde uzunluğu yaklaşık 37,5 kilometre, İstanbul Havalimanı-Halkalı yönünde ise 32 kilometre olarak tasarlanmıştır.
4 İLÇEDEN GEÇECEK
Gayrettepe – İstanbul Havalimanı Metro Hattı İstanbul Avrupa Yakasının kuzey kesiminde, doğu – batı aksında konumlandırılmıştır. Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy İlçeleri'nden geçmektedir.