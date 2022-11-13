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Giriş Tarihi: 13.11.2022 11:16 Son Güncelleme: 13.11.2022 11:16

İstanbullunun beklediği haber geldi! Sona gelindi: İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

İstanbullunun beklediği haber geldi! Sona gelindi: İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen İstanbul Havalimanı Metro projesinde sona gelindi. Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz" sözleriyle duyurdu.

Aselsan tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemlerinin kullanılacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattında çalışmalarda sona yaklaşılırken, Bakan Karaismailoğlu Twitter hesabı üzerinden, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz!" duyurusunu yaparak metronun videosunu paylaştı.

M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı, İstanbul'un Avrupa yakasında, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayarak hem havalimanına gidecek yolcuları ekonomik olarak rahatlatacak hem de ulaşımda kolaylık sağlayacak.

İSTANBUL HAVALİMANI İLE TAKSİM ARASI 30 DAKİKA OLACAK

37,5 kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlayan Gayrettepe, Kağıthane - İstanbul Havalimanı metrosu, şu andaki kapasitesiyle 120 milyon yolcuya hizmet verebilecek durumda. Bu proje ile İstanbul Havalimanı - Taksim arası 30 dakika olacak.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU OLACAK

Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometre giderek Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak.

İKİ AŞAMALI

"Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa edildi. Metro hattının güzergâhı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arasında 8 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arasında ise 9 istasyondan oluşmaktadır.

Duraklar ve bağlantı noktaları şu şekilde:

  • Gayrettepe (M2 Yenikapı - Hacıosman Metro ve Zincirlikuyu Metrobüs Bağlantısı)
  • Kağıthane (M7 Mahmutbey - Mecidiyeköy Bağlantısı)
  • Hasdal
  • Kemerburgaz
  • Göktürk
  • İhsaniye
  • Uydu Terminali
  • İstanbul Havalimanı
  • Kargo Terminali
  • Arnavutköy-1
  • Arnavutköy-2
  • Fenertepe
  • Kayaşehir Merkez (M3 Kirazlı - Başakşehir Metro Bağlantısı)
  • Olimpiyat (M9 Bahariye - Olimpiyat Metro Bağlantısı)
  • Halkalı Stadı
  • Halkalı (M1B Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro ve Yüksek Hızlı Tren Bağlantısı)

TOPLAM UZUNLUĞI 70 KM

Toplam uzunluğu yaklaşık 70 kilometre olacak hattın, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı yönünde uzunluğu yaklaşık 37,5 kilometre, İstanbul Havalimanı-Halkalı yönünde ise 32 kilometre olarak tasarlanmıştır.

4 İLÇEDEN GEÇECEK

Gayrettepe – İstanbul Havalimanı Metro Hattı İstanbul Avrupa Yakasının kuzey kesiminde, doğu – batı aksında konumlandırılmıştır. Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy İlçeleri'nden geçmektedir.

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İstanbullunun beklediği haber geldi! Sona gelindi: İşte İstanbul Havalimanı metro durakları
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