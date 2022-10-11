İstanbul’un sanayi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 48,4’e ulaştı

SANAYİ İHRACATINDA 13 İL 100 MİLYON DOLARI AŞTI

İstanbul'un ardından eylül ayında en fazla sanayi ihracatını gerçekleştiren il 1 milyar 518 milyon dolarla Kocaeli oldu.

1 milyar 302 milyon dolarla Bursa üçüncü sırada yer alırken, İzmir 787 milyon 487 bin dolar, Ankara 778 milyon 676 bin dolar, Gaziantep 555 milyon 792 bin dolar, Sakarya 448 milyon 913 bin dolar, Denizli 333 milyon 242 bin dolar, Konya 220 milyon 610 bin dolar, Kayseri 199 milyon 403 bin dolarlık sanayi ihracatı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde, Hatay'dan 189 milyon 622 bin dolarlık, Adana'dan 179 milyon 731 bin dolarlık, Manisa'dan 175 milyon 153 bin dolarlık, Tekirdağ'dan 145 milyon 163 bin dolarlık sanayi ürünleri ihracatı yapıldı.

Böylece Türkiye'nin 13 ilinde geçen ay 100 milyon doların üzerinde sanayi ürünleri ihracatına imza atıldı.