İstanbul’un tarihine ışık tutacak! Haydarpaşa Garı için geri sayım başladı

İSTANBUL'UN TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Türkiye'nin önemli tarihi kültür mirası olan Haydarpaşa Gar Binası restorasyon çalışmaları iki etap halinde sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, "En çok hasarın yaşandığı ve birinci etap olan tarihi garın çatı restorasyonu 3 yıl içinde aslına uygun şekilde restore edilerek tamamlandı. İki kuleden oluşan çatı binası için 11 adet çelik çatı makası, orijinaline uygun olarak yeniden imal edilerek eski haline kavuşturuldu. Çıkan yangında zarar gören eski çelik makaslarla, tuğla duvarlar ve çatı ahşap malzemeleri de onarılarak koruma altına alındı.

Yangında ayrıca zarar gören, su ve ısı yalıtım uygulamaları yapılarak, bakır, kurşun ve arduvaz çatı üst örtü kaplamaları ve çatı olukları aslına uygun olarak yenilendi" diye konuştu.