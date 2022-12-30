İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlandı

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Gümrük tarife cetvelinde, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler, bitkisel ürünler, hayvansal, bitkisel ve mikrobiyal katı ve sıvı yağlar, gıda sanayi müstahzarları, mineral maddeler, kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri, plastikler ve mamulleri, ham postlar ve deriler, ağaç ve ahşap eşya, odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, dokumaya elverişli maddeler, ayakkabılar, başlıklar, şemsiyeler, taş, alçı, seramik mamuller, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, adi metaller, makineler ve mekanik cihazlar, nakil vasıtaları, optik alet ve cihazlar, silahlar ve mühimmat, muhtelif mamul eşya, sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar başlıklarda toplanan eşyaların ithalatında uygulanacak vergi hadleri belirlendi.

Söz konusu tarife cetveli, 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.