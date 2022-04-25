İstatistikler talimatlara göre oluşturulmuyor

TÜRKİYE'DEkriz algısı yaratmak için açıklanan her veriyi yalan ve iftiralarla gölgelemeye çalışıp Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) yıpratmak isteyen lobiye kurumun başkanından tokat gibi yanıt geldi. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, kurumun 96 yıldır ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda istatistik ürettiğini belirterek, "Kurumumuzca üretilen resmi istatistikler herhangi bir kişi, makam ya da kurumun talep, talimat veya tahminlerine göre değil, kurumun sahip olduğu bilimsel ve teknik özerklik ile geçerli uluslararası yöntemler kullanılarak bağımsız olarak hesaplanmakta ve ilan edilmektedir" dedi.TÜİK'in idari ve mali özerkliğe sahip olduğunu anlatan Çetinkaya, TÜİK'in, TÜFE hesaplamalarında alternatif veri kaynaklarının kullanılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu alternatiflerin "barkod (satış) verilerinin kullanılması" ve "web scraping (veri kazıma) yöntemiyle fiyat derlenmesi" olduğunu bildirdi. Çetinkaya, "Bu yöntemle derlenen fiyat sayısı toplam fiyat sayısının yüzde 44.3'ünü oluşturuyor" dedi.