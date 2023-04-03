İşte EYT’de maaş takvimi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasası kapsamında başvuranların sayısı 1 milyon 600 bini aştı. Başvurularda, SSK ve Bağ- Kur'lular başı çekti. Bugüne kadar yapılan başvuruların yüzde 90'ından fazlasını SSK, Bağ-Kur'lular oluşturdu. Memurlar ise "mesaiye devam" dedi. EYT ile emekliliğe hak kazananların 1 milyon 661 bini SSK'lı, 88 bin 626'sı Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliliğe müracaat etmeyenlerin çoğunun kamu çalışanları olduğunu belirterek, "Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor" dedi. EYT'de emekli aylığı bağlama işlemleri hızlandı. Normal dönemde ayda 35 bin olan aylık bağlama işlemi sayısı 300 bini geçti. Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikrâmiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alacak. SSK'lı EYT'lilerin aylıkları 17-26 Nisan, Bağ-Kur'luların da 25-28 Nisan arasında yatacak. Bayram ikrâmiyeleri ise 17 Nisan'dan itibaren hesaplarda olacak. Aylık bağlama işlemi tamamlanamayanlara ödemeler geriye dönük hak kaybı olmadan mayısta yapılacak.Bu yıl için EYT'den yararlanıp emekli olacakların sayısı 2 milyon 250 bin olmasına karşın başvuru sayısının 1 milyon 600 bin olmasını değerlendiren Bilgin, "Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor. Enflasyon farkıyla birlikte verilen refah payıyla alınan ücret memurun reel gelirini artırdı. Kamu çalışanları içinde hizmetli kadrosunda en düşük maaş 12 bin lira civarında. Öğretmen, polis diğer kamu görevlilerinin maaşı 20 bin liranın üzerinde. Niye emekli olsunlar? Emekli olup 8 bin lira, 9 bin lira almak istemiyorlar" dedi. EYT ile emekliliğe hak kazanan yaklaşık 496 bin memur bulunuyor. Emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından atanan, görevlendirilenler, Meclis'te yapılan seçim sonucu görevlendirilenler emekli olup çalışmaya devam edebiliyor. Ancak öğretmen, imam, polis, hemşire gibi kamu çalışanları emekli olup aylık almaya hak kazandıktan sonra kadrolara açıktan atanamıyor.GSS borcu bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor. Kısmi ve part-time çalışanlar için primler tamamlanabilecek. SGK mevzuatına göre 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta priminin sigortalılık süresine sayılması için 12 ay yatırılması gerekiyor. Emeklilik dilekçesi de borcun ödendiği tarihte geçerli olacağı için emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında yatacak.