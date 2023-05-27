İşte Gabar petrolü! Yeni müjdeler de geliyor...

İŞTE GABAR PETROLÜNÜN GÖRÜNTÜSÜ

Çalışmalar kapsamında 21 Nolu petrol arama kuyusunda yoğun bir petrol çıktığı vurgulanan paylaşımda, bölgede çalışmaların hızla yürütüldüğü ve petrol kuyusuyla ilgili üretim testlerinin devam ettiği ifade edildi. Paylaşımda ayrıca, petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsü de yer aldı.



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