İşte kadının gücü!

2 çocuk annesi Feride Özkan, yaklaşık 6 yıl önce hep hayalini kurduğu işi yapmak için KOSGEB kursuna gitti. Buradaki kursunu tamamladıktan sonra 50 bin TL destek alan Özkan, o dönem çocuğunun okuduğu ilköğretim okulunun karşısında iş yerini pastane yaptı. Zamanla işleri büyüyen Özkan, yanındaki iki iş yerini daha tutarak pastaneyi büyüttü. Ev hanımlığından iş kadınlığına geçiş sürecini SABAH'a anlatan Özkan, "Bir şeyler yapma isteği içimde hep vardı. Çocuklarda büyüyünce neden olmasın dedim. KOSGEB'den destek alabilmek için kurs aldım. Daha sonra 50 bin TL destek aldım. Organizasyon işi düşünüyordum ama maliyet çok yüksek olduğu için olmadı. Kendi kendimize bir şeyler yapalım dedik. Oğlumun okulunun karşısında ablanın biri hem yapıyor hem de aynı yerde satıyordu. Bir gün okulda kermes olmuştu. İş yerinin camında devren satılık yazmıştı. Neden olmasın dedim. Bir iki gün izledim. Sonra da ne kaybederiz dedim ve bu işe girdik. Börek ve baklava ile başladık. Şimdi çok şükür daha da büyüdük. Orası yetmemeye başladı ve yan tarafta boşalan yeri tuttuk. Eleman sayısını artırdık. Yine işler yetişmeyince bir yan tarafı daha tuttuk. İki imalathanemiz var. Kendi ellerimizle ürünlerimi yapıyoruz. Yanımda 10 tane bayan çalışıyor. Onlarda çalıştıkları için çok mutlular. Severek buraya geliyorlar. Abla-kardeş çerçevesinde çalışıyoruz" dedi.

'ŞUBELEŞMEK İSTİYORUM'

Hedeflerini de anlatan Feride Özkan, "Bundan önce hiç çalışma hayatım olmamıştı. Evde kendi halimde işler yapıyordum. Hep bir şeyler yapmak istiyordum bu iş nasip oldu. Hedeflerime doğru ilerlemeye devam ediyorum. İnşallah en yakın sürede Konya'da şubeleşmek istiyorum. Kızım gastronomi okuyor. Onunla birlikte daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. Daha güzel daha büyük mekanda bu işi daha da büyütmek istiyorum. Organizasyonlar işler yapmak istiyorum" diye konuştu.

'KADINLAR HAYALLERİNİ GEÇİKTİRMESİN'

Kadınlara da seslenen Özkan, "Kadınlar hayallerini geciktirmesinler. Denemeden neyin ne olacağını bilemeyiz. Bende acaba yapamaz mıyım diye düşündüm ama yaptım. Eşimin desteği de çok önemliydi. Eşim bana hep yaparız, neden yapamayalım olmazsa birine devrederiz, bir şey kaybetmeyiz diyerek destek oldu. O sözler bana güç verdi. Çünkü işi ve esnaflığı bilmiyordum. Çalışarak, işimizi güzel yaparak bununda üstesinden geldik. Zamanla kendimizi yeniledim, geliştim. Güzel dönüşler aldıkça buda beni güçlendirdi" ifadelerini kullandı.