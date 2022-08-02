İşte kirayı düşürecek kamu planı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında detaylarını açıklayacağı proje kapsamında, vatandaşın erişilebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlamak, fahiş artan kira rakamlarını düşürmek, salgın döneminde daralan konut arzını artırarak, inşaat sektörünü canlandırmak amaçlanıyor. Vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projede konutlar asgari ücretli ailelerin erişebileceği fiyat ve koşullarda inşa edilecek. Artan inşaat maliyetleri ve arsa sorununu devlet sübvanse edecek.TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. Anadolu şehirleri ve İstanbul'da belirli aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konutlarda hem enerji verimliliğine hem yerel-yatay mimariye önem gösterecek. Yenilenebilir enerji sistemlerinin projelerde kullanılması öngörülüyor. Bakanlık iklim dostu malzemelerin kullanımına da ömen gösterecek.