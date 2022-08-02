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Giriş Tarihi: 3.8.2022

İşte kirayı düşürecek kamu planı

SEDA TABAK SEDA TABAK
İşte kirayı düşürecek kamu planı

Sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projeyle, salgında daralan konut arzı artarken, fahiş kira fiyatları da gerileyecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında detaylarını açıklayacağı proje kapsamında, vatandaşın erişilebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlamak, fahiş artan kira rakamlarını düşürmek, salgın döneminde daralan konut arzını artırarak, inşaat sektörünü canlandırmak amaçlanıyor. Vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projede konutlar asgari ücretli ailelerin erişebileceği fiyat ve koşullarda inşa edilecek. Artan inşaat maliyetleri ve arsa sorununu devlet sübvanse edecek.



YENİ EVLİLER İÇİN KOTA
TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. Anadolu şehirleri ve İstanbul'da belirli aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.




YEREL VE YATAY MİMARİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konutlarda hem enerji verimliliğine hem yerel-yatay mimariye önem gösterecek. Yenilenebilir enerji sistemlerinin projelerde kullanılması öngörülüyor. Bakanlık iklim dostu malzemelerin kullanımına da ömen gösterecek.

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İşte kirayı düşürecek kamu planı
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