İşte mayısta en fazla satılan otomobil markaları

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mayıs ayında en fazla satışı yapılan markalar Renault, Volkswagen ve Ford olarak sıralandı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 8,19 azalışla 80 bin 260'a, hafif ticari araç satışları da yüzde 17 düşüşle 20 bin 45'e geriledi.

Mayıs ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 10 bin 850 adetle Renault ilk sırayı aldı. Onu 9 bin 794 satışla Volkswagen ve 9 bin 50 adetle Ford takip etti.

Fiat 8 bin 826 satışla dördüncü, Chery 6 bin 208 ile beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA İLK 5 MARKA

Otomobil satışları ele alındığında mayısta en fazla satılan marka 9 bin 714 adetle Renault olurken, onu 6 bin 208 satışla Chery ve 4 bin 647 ile Hyundai izledi.

Fiat 4 bin 510 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Skoda 4 bin 162 adetle beşinci oldu.

LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI

Toplam 55 markanın yer aldığı ODMD listesinde mayıs ayında Smart, Seres, Neta ve Aston Martin hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları mayıs ayında 4 bin 140 adet olarak gerçekleşirken Tesla'nın satışları 10'da kaldı. Tesla markasına ait veriler, ODMD'ye resmi olarak bildirilmediği için kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirleniyor.

Lüks otomobil grubunda mayısta 127 DS, 99 Porsche, 52 Lexus, 22 Maserati, 5 Jaguar, 3'er adet Bentley ile Ferrari ve 2 Lamborghini satıldı.

HAFİF TİCARİ SATIŞLARINDA İLK 5 MARKA

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise Ford mayısta 6 bin 479 adetle listenin ilk sırasında yer alırken, onu 4 bin 316 ile Fiat, 1758 ile Volkswagen izledi.

Peugeot 1268 satışla dördüncü, Renault, 1136 adetle beşinci oldu.

Mayıs ayında markaların satış rakamları şöyle: