İşte TOGG’un servis noktaları! 7 bölge 23 şehirde şimdiden hazır

Gemlik TOGG üretim üssünde ön siparişi tamamlayan ve hak sahibi olan vatandaşların otomobilleri sahiplerine gönderilmeye devam ediyor. Bursa, Elazığ, Adana, İstanbul, Isparta, İzmir ve Kocaeli'ne Sevkiyatlar gerçekleştirilirken, diğer yandan vatandaşların merak ettiği servis ağı noktasında da çalışmalar son hızıyla sürüyor. Henüz sevkiyatlar tamamlanmadan 7 bölgede servisi noktaları hazır hale getirildi. İstanbul'dan Kayseri'ye Şanlıurfa'dan Trabzon'a kadar, ilk etapta 23 şehirde 33 servis noktası kuruldu. Ayrıca 8 Mobil servis noktası da hazır hale getirildi.
HIZLI VE ETKİLİ SERVİS AĞI
Bu haftasonu gerçekleştirilen TOGG sevkiyatlarını an be an sosyal medya hesaplarından duyuran TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, diğer yandan yerli ve milli otomobil için ülkenin bir çok noktasında hazırlanan servis ağlarını da paylaştı. Karakaş, "Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız" dedi.
Bir yandan T10X sevkiyatlarımız devam ederken ülkemizi tamamen kapsayan servis ağımız 7 bölgede kullanıcılarımız için hazır.— Mehmet Gürcan Karakaş (@mguercankarakas) April 29, 2023
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