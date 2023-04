İşte TOGG’un servis noktaları! 7 bölge 23 şehirde şimdiden hazır

HIZLI VE ETKİLİ SERVİS AĞI

Bu haftasonu gerçekleştirilen TOGG sevkiyatlarını an be an sosyal medya hesaplarından duyuran TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, diğer yandan yerli ve milli otomobil için ülkenin bir çok noktasında hazırlanan servis ağlarını da paylaştı. Karakaş, "Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız" dedi.