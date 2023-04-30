İşte TOGG’un servis noktaları! 7 bölge 23 şehirde şimdiden hazır

Gemlik TOGG üretim üssünde ön siparişi tamamlayan ve hak sahibi olan vatandaşların otomobilleri sahiplerine gönderilmeye devam ediyor. Bursa, Elazığ, Adana, İstanbul, Isparta, İzmir ve Kocaeli'ne Sevkiyatlar gerçekleştirilirken, diğer yandan vatandaşların merak ettiği servis ağı noktasında da çalışmalar son hızıyla sürüyor. Henüz sevkiyatlar tamamlanmadan 7 bölgede servisi noktaları hazır hale getirildi. İstanbul'dan Kayseri'ye Şanlıurfa'dan Trabzon'a kadar, ilk etapta 23 şehirde 33 servis noktası kuruldu. Ayrıca 8 Mobil servis noktası da hazır hale getirildi.