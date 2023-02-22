İşten çıkarma yasak kısa çalışma başlıyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle Olağanüstü Hal ilan edilen illerde istihdamın korunması için seferberlikle birlikte ikinci bir sosyal hamle daha geldi. Salgınla mücadele döneminde olduğu gibi OHAL süresince de "işten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma" destekleri uygulanacak..Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile olağanüstü hal kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanında yeni tedbirler devreye alındı. OHAL süresince depremlerin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle işverenler Türkiye İş Kurumu'na kısa çalışma ödeneği başvuru yapabilecekler. Hasar durumunu belgeleyen işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilecek. Kısa çalışma ödeneği 3 aya kadar sürecek. Bu süre ihtiyaca göre Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecek.OHAL ilan edilen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis'te işten çıkarma yasağı uygulanacak. Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, olağanüstü hal süresince İş Kanunu kapsamında yer alan ahlak ve iyi niyet kuralları uymayan haller, işyerinin kapanması, işin sona ermesi hallerinde feshedilebilecek. İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması veya işin sona ermesi halleri fesih yasağına istisna oluşturacak. Bu yasağa uymayarak çalışanın iş akdini fesheden işveren her ay için bir aylık asgari ücret tutarında ceza verilecek.Deprem bölgesinde ayakta kalan, üretime devam edebilen işyerlerinde kısa çalışma ödeneği veya işsizlik ödeneği koşullarını yerine getiremeyen depremzede işçilere nakdi ücret desteği sağlanacak. Deprem illerinde 6 Şubat itibariyle sigortalı çalışan işçilerden kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği için yeni bir hak sahipliği oluşmayanlara İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133.44 lira nakdi ücret desteği verilecek. Aylık destek tutarı 4 bin 3 lira olacak. OHAL süresince Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Kurum bütçesinden finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ile ilgili tedbirleri almaya, usul ve esasları belirlemeye SGK yetkili oldu. Bu kapsamda yapılacak harcamalar, SGK bütçesinden karşılanacak.Depremden etkilenen işyerinde işçilere, kısa çalışma ödeneği ödemelerinde uygunluk denetimi yapılmayacak. Hasar belgesi gösteren işverene hemen ödeme yapılacak. Kısa çalışma ödeneği son 12 aylık brüt ücretin yüzde 60'ı oranında bağlanırken, brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor.DEPREMDEN etkilenen olağanüstü hal kapsamındaki 10 ilde 1.8 milyon sigortalı istihdam ediliyor. Gaziantep, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'da çok sayıda sanayi tesisi, üretim bölgesi ve hizmet sektöründe yer alan büyük şirketler bulunuyor. Toplu iş sözleşmelerinin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler olağanüstü hal süresince uzatıldı.