İster uğra ister tıkla

SİGORTA sektöründe dijitalleşme ve pazar yerlerinin rolü her geçen gün artıyor. Genellikle teknoloji şirketleri ya da girişimlerin kurduğu web siteleri ve uygulamalar üzerinden satış yapılıyor. Ancak sektöre yeni giren bir oyuncu var ki tam tersi bir süreçten girdi. Konvansiyonel yollarla yıllardır 180'in satış noktası ve şubesinde sigorta satan ÖzserNeo dijipol markası ile oyuna dahil oldu.Türkiye'de ilk kez sigorta sektöründe hibrit modeli hayata geçirdiklerini belirten ÖzserNeo Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Ramazan Ülger, "Hibrit modelde, ihtiyaç sahibi, hem dijital kanallardan, hem çağrı merkezi üzerinden hem de şubelerden ihtiyacına yönelik hizmeti alabiliyor. Ya da olası bir destek durumu oluştuğunda, yine rahatlıkla müşteri temsilcilerine ulaşabiliyor. Yılbaşında, dijitalleşme bilinciyle yola çıktık ve dijipol.com markasını yarattık. Markamız, hem dijitalden hem şubelerinden hem de çağrı merkezlerinden satış yapan ve ulaşılması çok kolay olan bir platform haline geldi. Tüketicilere 'ister ara, ister tıkla, ister uğra' diyoruz" şeklinde konuştu. Tüketicilerin, hangi sektör olursa olsun ihtiyaçlarını kendileri için en çabuk ve güvenli yoldan gidermek istediğini de belirten Ülger, "Dijital sigorta satış platformları ile geleneksel sigorta dağıtım kanallarının ortak çalışmasına imkan sağlayacak mevzuat düzenlemesi de yapılırsa, hibrit sigortacılık modeli hızla gelişecek. Bu şekliyle yapılacak bir düzenleme, küçük ve orta boy geleneksel dağıtım kanallarının da sistem içinde varlıklarını devam ettirerek dijitalleşmelerine ve rekabet ederek büyümelerine imkân sağlayacak" dedi. 30'dan fazla sigorta şirketinden 10 farklı bireysel sigorta branşında online teklif alıp karşılaştırma olanağı sunduklarını belirten Ülger, anında satın alma işlemini gerçekleştirme olanağı da sağladıklarını vurguladı.