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Giriş Tarihi: 14.10.2022 10:19

İstihdam artıyor! Ücretli çalışan sayısı yüzde 7,5 arttı

AA
İstihdam artıyor! Ücretli çalışan sayısı yüzde 7,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

İstatistiklere göre, geçen yılın ağustos ayında 13 milyon 754 bin 421 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 7,5 artışla 14 milyon 782 bin 776 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 6,4, inşaat sektöründe yüzde 4,3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 1,3 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1, inşaatta yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,3 arttı.

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İstihdam artıyor! Ücretli çalışan sayısı yüzde 7,5 arttı
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