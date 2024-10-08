İstihdam geçen yıla göre yüzde 20.4 arttı

İŞKUR, 2024 yılı eylül ayı istatistiklerini açıkladı. Buna göre eylülde İŞKUR aracılığıyla 134 bin 70 işe yerleşme gerçekleşti. İŞKUR aracılığıyla 78.274'ü (yüzde 58.4) erkek, 55.796'sı (yüzde 41.6) kadın olmak üzere 134.070 işe yerleşme gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 80 bin 189 işe yerleştirmeye aracılık edildi.Ocak-Eylül 2024 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında gerçekleşti. Mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme de sırasıyla, turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi mesleklerinde yaşandı. 9 ayda 411.528 kadın, 394.079 genç, 30.585 engelli ve 199.776 yükseköğrenim mezunu işe yerleştirildi.Eylülde İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 215 bin 986 oldu. 9 ayda ise 2.011.836 açık iş alındı. Bunun yüzde 99'u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (791.258 açık iş) imalat sanayinden geldi. Eylülde İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 2.292.472 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 47.8'i erkek, yüzde 52.2'si kadın, yüzde 22.3'ü 15-24 yaş grubunda yer aldı. Eylülde iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 342.371 bireysel görüşme gerçekleştirildi. 2024 yılında ise 2.357.617 bireysel görüşme yapıldı. İşveren danışmanlığı kapsamında da 608.766 işyeri ziyareti gerçekleştirildi.Eylülde aktif işgücü piyasası programları (AİPP) kapsamında 1.106 program düzenlenirken 4.809 kişi bu programlardan faydalandı. 9 ayda 11.010 programdan 52.036 kişi yararlandı. Aktif işgücü programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.6 oranında arttı. 2024'teki mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer sırasıyla tren makinisti, seramik imal işçisi ve ahşap doğramacılık oldu.