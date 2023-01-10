İstihdam rekoru: 31.6 milyon

Yeniekonomi modeli ile, küresel resesyon kaygılarına rağmen, kesintisiz büyüme sürecini 8 çeyreğe taşıyan Türkiye, istihdamda da rekor kırdı. Ekimde yüzde 10.2 olan işsizlik oranı, kasımda değişmezken, istihdamda 3 ayrı rekor birden kırıldı. Genç işsizlik oranı da ekime göre 2.6 puan azalarak yüzde 17.8 ile 2016'nın martından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı ekime göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 binle cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı yılın 11 ayında 1.6 milyon kişi, Nisan 2022'de pandeminin etkisiyle görülen 25.3 milyon kişiye göre ise 6 milyon 241 bin kişi arttı.İşgücüne katılım oranı yüzde 54.1'le, istihdam oranı ise yüzde 48.6 ile tarihi zirveyi gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kasım 2022 dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "İstihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşınmıştır. Önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz vatandaşlarımızın gelir sahibi olmasını sağlayacak politikaları uygulamak ve daha fazla üreterek vatandaşımıza yeni iş imkânları sağlamaktır" dedi.