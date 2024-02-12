İstihdam rekoru

Küresel resesyon endişelerinin doruk noktasına ulaştığı Cumhuriyet'in 100. Yılı olan 2023'te, seçim sonrasında para politikasındaki normalleşmeye rağmen ilk 9 ayda yüzde 4.7 büyümeyi başaran Türkiye, istihdamda rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan Aralık 2023'e ilişkin iş gücü istatistiklerine göre kasımda yüzde 8.9 olan işsizlik, aralıkta yüzde 8.8'e geriledi.İstihdam edilenlerin sayısı bir ayda 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bine çıktı. Böylece Cumhuriyet'in 100. Yılı olan 2023'te tarihin en yüksek istihdam rakamına ulaşıldı. İstihdam edilenlerin sayısında 2023'te yaşanan artış 716 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı son 3 yılda 4 milyon 967 bin kişi, 2020'nin nisan sonundan bu yana ise 6 milyon 960 kişi arttı.İşsiz sayısı ise 1 ayda 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bine geriledi. İşsiz sayısı 2023'ün tamamında 483 bin kişi azaldı. Genç nüfusta işsizlik oranı da yüzde 16.3'ten 15.5'e indi. İstihdam oranı da yüzde 48.8 ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 66.1 iken kadınlarda yüzde 31.9 olarak hesaplandı. İstihdam oranı 2020 yılının nisan ayında yüzde 40.3'e kadar gerilemişti.İşsızlik verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, "Mevsimsel etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı aralık ayında yüzde 8.8 olarak gerçekleşmiş, aralık ayı istihdamımız 32 milyon kişiyi geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bu veriler ışığında 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Programda öngördüğümüz yüzde 10.1'in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifinde istihdam dostu politikalarımızı hayata geçirmeye ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0.5 puan arttı ve yüzde 53.5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.1, kadınlarda yüzde 36.3 olarak belirlendi. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi aralıkta aylık bazda 0,1 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Aralık 2023'te bir önceki aya göre 2.1 puanlık artışla yüzde 24.7 oldu.Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ülkemiz, son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. İstihdam oranımız yüzde 48.8 olarak gerçekleşti. İşsizlikte ise düşüş devam ediyor. İzlediğimiz etkin politikalar ve hayata geçirdiğimiz programların sonuçlarını alıyoruz. İstihdamı destekleyici adımlar atmayı sürdürecek, işsizlikle kararlılıkla mücadele edeceğiz" dedi.