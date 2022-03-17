‘İstikamet kaynağımız’

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale
Milletvekili Bülent Turan
, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Çanakkale ruhunu bize miras bırakan o eşsiz kahramanlara vefa borcumuzu ödemek için canla başla mücadele veriyoruz" dedi. "Çanakkale başka, Çanakkale çok farklı. Çanakkale bizim ilham kaynağımız, Çanakkale bizim istikamet kaynağımız" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale, bizim için iftihar vesilesi olmanın yanında ilham ve güç kaynağı. Çanakkale'miz; kadim tarihiyle, eşsiz doğasıyla, tarım, sanayi, turizm gibi alanlarda taşıdığı yüksek potansiyeliyle çok özel bir şehir. Çanakkale'den aldığımız cesaretle, Çanakkale'den aldığımız ilham ve güçle Türkiye
'yi hak ettiği seviyelere ulaştırmanın mücadelesini veriyoruz. Çanakkale, millet olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da timsalidir" ifadelerini kullandı.
BÖLGESEL DEĞİL KÜRESEL
1915 Çanakkale Köprüsü
'nün bölgesel değil, küresel ölçekli mega bir proje olduğunun altını çizen Turan, "Köprümüzün hizmete girmesiyle birlikte, Çanakkale'mize, bölgemize ve ülkemize ulaşım, ticaret, kalkınma, istihdam ve turizm anlamında önemli katkılar sağlanacak. Saatler süren zorlu yolculuk sadece 6 dakikaya inecek. Köprümüz ekonomiye de ciddi bir katkı sağlayacak. Köprüyle zamandan, akaryakıt tüketiminden ve çevresel olarak toplamda yıllık 400 milyon euro'nun üzerinde bir tasarruf sağlanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ve MalkaraÇanakkale Otoyolu
'nun GSYH'ye ve üretime etkisi ise toplamda 8 milyar euro civarında olacak. Projenin yıllık istihdama etkisi ise doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 120 bin kişi" dedi.
'CAZİBE MERKEZİ OLACAK'
"Köprünün hizmete girmesi ile bölgemiz tam anlamıyla bir üretim ve ihracat merkezi haline gelecek" diyen Turan, sözlerine şöyle devam etti: "Çanakkale; bir durak noktası, bir cazibe merkezi halini alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte Ezine Gıda İhtisas OSB
, Ayvacık Jeotermal Enerji ile Isıtmalı Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB ve Bayramiç Küçükbaş Hayvancılık OSB
gibi projeler şehrimizin tarım potansiyelini ortaya çıkaracak, ekonomisini ve sanayisini güçlendirecek, bölgemizi tam anlamıyla bir üretim ve ihracat merkezi haline getirecek önemli projeler. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bin bir emekle ürettikleri ürünlerini köprünün hizmete girmesiyle hem iç pazara hem de dış pazara daha kolay, daha büyük ölçekle satabilecek artık. Üreticimiz ve çiftçimiz de kazanacak."