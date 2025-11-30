İstikrar adımları somut sonuç verecek

2026'da enflasyonla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedileceğini söyleyen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "Uygulanan istikrar adımlarının somut sonuçlar vermeye başladığı bir dönem olacaktır" dedi. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, 2026 yılını, Türkiye ekonomisi açısından küresel dinamiklerin etkisinin devam etmesine karşın, uygulanan istikrar adımlarının somut sonuçlarını vermeye başladığı bir dönem olarak değerlendirdiğini söyledi.Doğan, devam eden sıkı para ve maliye politikaları sayesinde enflasyonla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedileceğini, bunun da 2026'nın ikinci yarısından itibaren uluslararası yatırımcı güvenini artırarak doğrudan yabancı yatırım girişlerinin hızlanmasına zemin hazırlayacağını düşündüğünü kaydetti. İç pazardaki kısmi daralma sürse bile, mali disiplinin sağladığı öngörülebilirlik sayesinde ekonominin uzun vadeli sağlıklı büyümesi için güçlü bir altyapı oluşturulacağını söyleyen Doğan, şunları kaydetti: "Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere odaklandığımızda, mobilya sektöründe büyümenin temel lokomotifi şüphesiz ihracat ve uluslararası projeler olacaktır. İç pazardaki durgunluk ise şirketleri maliyet verimliliğine ve sürdürülebilirlik odaklı inovasyonlara yöneltecektir. Bu doğrultuda Doğanlar Mobilya Grubu olarak, ihracatın toplam ciromuzdaki payını yükselterek ve döngüsel tasarım yaklaşımlarına odaklanarak bu dönemi önemli bir fırsata çevirme hedefindeyiz." Enerji sektöründe, yeşil dönüşüm ve Net Sıfır taahhütleri sayesinde enerji ve çevre sektörlerinin en hızlı büyüyen alanlar olmaya devam edeceğini söyleyen Doğan, "Enerji arz güvenliği ve çevresel sorumluluk, tüm yatırım kararlarının merkezine yerleşirken, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji projelerine yapılan yatırımlar stratejik adımlar olarak öne çıkacaktır. İnşaat sektöründeki temel beklentimiz, kentsel dönüşümdeki hızlanmanın hem can güvenliği hem de nitelikli yaşam alanları yaratma açısından büyük bir fırsat sunmasıdır. Türkiye'nin gençleşen yapı stoğuna olan ihtiyacı, bu alandaki yatırım iştahını sürekli canlı tutacaktır. Ayrıca, yakın coğrafyamızdaki ve gelişmekte olan ülkelerdeki yenileme ve altyapı projeleri, inşaat ve taahhüt sektörümüz için önemli döviz bazlı gelir kapıları açmaktadır" dedi.Davut Doğan, "Türkiye ekonomisinin dinamiklerini geniş bir kitleye ulaştırma ve doğru sinyalleri yatırımcılara iletme noktasında Sabah Gazetesi'nin, ekonomi basınında güvenilir ve kapsayıcı bir referans noktası olarak kritik bir rolü bulunduğu kanaatindeyim. Zira gazetenin, holdinglerin ve sektörlerin dönüşüm hikâyelerini devlet politikalarıyla entegre bir şekilde aktarma kabiliyeti, iş dünyasının nabzını tutan ve yatırım ortamına dair güveni tesis eden etkili bir platform olmasını sağladı" değerlendirmesinde bulundu.