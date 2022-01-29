Giriş Tarihi: 29.1.2022

İstisna yılsonunda 850 liraya çıkacak HAZAL ATEŞ

Vergi indirimi, asgari ücretliden yüksek maaşlı çalışanlara kadar herkesin maaşına artı olarak yansıyacak. Brüt maaş alan herkes 638 liralık vergi istisnasından yararlanacak. Maaşı yüksek olan için bu oran daha da artacak