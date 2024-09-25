İşveren ayda bin eleman araması yapabilecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) son yıllarda işverenlerin en büyük sorunu halini alan eleman bulma problemine karşı yeni bir proje başlattı. Kurum, personel arayan işverenler için 'Aday Havuz Sistemi'ni devreye aldı. Daha önce sadece İŞKUR sistemine kayıtlı işverenler tarafından kuruma ilan vermek suretiyle talep edilen niteliklere uygun iş gücü sorgulanabilirken, yeni uygulama ile "ilan açılmaksızın" ihtiyaç duyulan nitelikteki adaylar, artık "Aday Havuz Sistemi" üzerinden görüntülenebilecek. Yeni sistem işverenler açısından zaman ve emek tasarrufu sağlarken iş arayanlar açısından daha nitelikli bir eşleşme imkânı sağlayacak.Aday Havuz Sistemi'ne giriş yapan işverenler görüntülenecek arama sayfasında bulunan filtreleme ekranları ile kendilerinin belirleyeceği meslek, öğrenim durumu, sertifikalar, dil bilgisi, yaş, çalışılacak il gibi birçok filtre ile seçtikleri niteliklerde kaç kişinin sistemde kayıtlı olduğunu öğrenebilecek. Detaylı olarak adayları incelemek isterse; kayıtlı iş arayanlardan seçtiği sayı kadar kişi bilgileri sistemde işverene sunulacak. Listelenen adayların Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişisel bilgileri haricinde öz geçmişlerinde yer alan nitelikler ve beceriler görüntülenebilecek. İşverenler aylık bin kişilik arama yapabilecek.Aday Havuz Sistemi'nin hayata geçmesi ile işverenler istihdam teşvikinden yararlanabilecek. İşverenler sosyal yardım yararlanıcısı, mesleki yeterlik belgesi sahibi, işsizlik ödeneği alan gibi birçok farklı alt kırılımdaki iş arayanlara ulaşmak için detaylı arama yapma imkânına sahip olacak. İşverenler uygun buldukları adayları meslek bazında oluşan havuzlara atabilecek.● İşverenler, uygun buldukları adaya ulaşmak istediği zaman kurum aracılığıyla iletilecek mesaj ile iletişime geçebilecek. İş arayanlar İŞKUR aracılığı ile yönlendirildiklerini bilecekler ve işverenler de iş arayanlara ulaşmış olacak. Böylece iş arayanlara yönelik dolandırıcılık girişimlerine set çekilmiş olunacak.● Uygun olan adaylara seçildiklerine ilişkin bilgilendirme mesajı gittikten sonra işverenler kişilerin iletişim bilgisini görebilecek. Adayın da uygun bulması halinde iletişimin kurulması sağlanacak. Bu aşamada işverenin ve iş arayanın danışmanlarına da bilgilendirme maili gidecek.● Hâlihazırda aday havuz sisteminde, İŞKUR'a kayıtlı olsun veya olmasın, özel istihdam bürosu statüsünde bulunmayan tüm işverenler arama yapabilmekte ve kriterlere uygun İŞKUR sisteminde kayıtlı kaç iş arayan olduğunu görüntüleyebilmekte. Daha detaylı görüntüleme ve havuz oluşturma aşamasından ise kayıtlı işverenler faydalanabiliyor. Yeni sistem hem işverenlere hem de iş arayanlara büyük kolaylıklar sağlıyor.