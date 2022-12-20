İşverene EYT için paket hazırlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yüküne finansman sağlamak üzere Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yeni bir paket hazırlığı sürecinin devam ettiğini bildirdi.Gelecek yıl finansal mimari ve altyapısını daha da güçlendirmeye yönelik birçok adım atacaklarını bildiren Nebati, küresel ekonomideki sıkıntılara rağmen Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde elde ettikleri kazanımların 2023 yılında da güçlenerek artmasını hedeflediklerini dile getirdi.Sanayi üretiminde, istihdamda, yatırımlarda ve ihracatta akran ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceklerinin altını çizen Nebati, "Vatandaşlarımızın yüksek teveccühü ile KKM uygulamasını 2023'te de uygulamaya devam edeceğiz. Böylece finansal istikrar ve kalıcı fiyat istikrarı noktasında kazanımlarımız sürecek" dedi.Türkiye'nin hızlı karar alma ve uygulama kabiliyeti sayesinde her enerji ve gıdada arz güvenliğini tesis etmeyi başardığını kaydeden Nebati, "2 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Bakanlığımızca yürütülen Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında, firmalarımıza ve salgından olumsuz etkilenen yaklaşık 7 milyon dar gelirli vatandaşımıza toplam 8.2 milyon kredi işlemi gerçekleştirilerek 700 milyar lira kredi kullandırılmıştır" dedi. Nebati, selektif kredi politikasını, daha çok sektör odaklı, üretken alanlara daha fazla odaklanacak şekilde kararlılıkla uygulayacaklarını söyledi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin bir yıldır ekonomiye sağladığı katkılara dikkati çekerek, "Ortaya koyduğumuz yeni politika çerçevemizle ülkemizin, ekonomi alanındaki kazanımlarını Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğe beraberce taşıyacağız" ifadesini kullandı. Nebati, Türkiye'nin yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Rekor seviyelere ulaşan 31,2 milyon istihdam, 253 milyar doları aşan yıllık ihracat ekonomide yakaladığımız güçlü performansın göstergeleridir. Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye'yi beraberce inşa etmektir. Politikalarımızın odağında daima milletimizin refahı yer almıştır."