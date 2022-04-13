İşverenler genç çalışana odaklandı

Günümüzde şirketlerin başarılı olmalarının yolu güçlü, nitelikli ve kurumsal bağlılığı yüksek insan kaynağına ulaşmaktan geçiyor. Bu nedenle işverenler, nitelikli çalışana ulaşmak ve bünyelerinde tutmak için ciddi bir emek harcıyorlar. Günümüzde firmalar için İnsan Kaynakları (İK) departmanlarının önemi her geçen gün artıyor. Öyle ki yakın zamana kadar pek de öne çıkmayan bu departmanlar, artan insan kaynağı rekabetiyle şirketlerin en stratejik birimi olarak görülmeye başladı. Hatta birçok firma İK departmanın yanı sıra dışarıdan da aldığı hizmetlerle çalışanını elinde tutmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Yakın zamana kadar sahip oldukları makinaların teknolojisi ile övünen patronlar artık, "Sahip olduğumuz en kıymetli varlığımız insan kaynağımız" demeye başladılar. Çünkü değişen dünyada nitelikli insan kaynağına sahip firmalar rakiplerinden birkaç adım öne geçiyor. Bu nedenle işverenler nitelikli insan kaynağını elinde tutmak için kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda... Bunun için de şirketlerin İK departmanları harıl harıl çalışıyor. Çalışan bağlılığını sağlayan ve "iyi işveren" olmayı başaran şirketler tüm dünyada fark yaratıyor.ÖZELLİKLE şu an iş yaşamında bulunan Y kuşağı ve yeni yeni iş hayatına dahil olan Z kuşağı şirketlerin en büyük imtihanı olacak. Kurumsal bağlılıkları zayıf ve kendine değer katmayan şirketlerle çalışmak istemeyen Y kuşağı patronları büyük bir değişime zorluyor. Uzun yıllar aynı işyerinde çalışmış anne ve babalarının aksine iş değiştirme refleksi hayli güçlü olan bu kuşak için işverenin değişmesi şart. Teknolojiye son derece yatkın olan bu nesil, kendini geliştirmeyen ve değer katmayan hiçbir işte vakit kaybetmek istemiyor. Bu nedenle de maddi koşulları ne kadar iyi olursa olsun anında işinden ayrılabiliyor. Hatta onların kafasında ülke sınırlaması bile yok. Dünyanın öbür ucundaki işler bile ilgilerini çekebiliyor.BU kuşak, mesai saatleri konusunda da son derece hassas. Kendilerine ayırmaları gereken saatleri işyerinde geçirmek istemeyen bu neslin beklenti ve taleplerine cevap vermek işverenler için de hiç kolay değil. Bu nedenle işverenlerin büyük bir mental değişimden geçmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar da günümüz iş gücünün önemli bir kısmının işlerine karşı bağlılık hissetmediğini ortaya koyuyor. Söz konusu araştırmalar yüksek oranda bağlılık hisseden çalışanların çok daha üretken olduğunu ve çok daha az devamsızlık gösterdiğini ortaya koyuyor.ÖZELLİKLE Z kuşağının değişen beklenti ve talepleri patronları bu konuda yeni stratejiler belirlemeye ve hayata geçirmeye itti. Sanayicilik gibi geleneksel iş kollarında faaliyet gösteren işverenler, bu kuşakta kurumsal bağlılık sağlamak ve sürdürülebilir istihdam için yoğun bir mesai harcıyor. Yeni yeni stajyer olarak iş yaşamına dahil olan bu nesil iş yaşamında kuralların yeniden yazılmasını sağlayacak gibi görünüyor. Özgüveni son derece yüksek ve ne istediğini bilen gençleri bünyelerinde tutmak için patronların daha fazla mesai harcaması gerekiyor.YAKIN zamana kadar ücretin tek başına büyük bir motivasyon ve doyum oluşturduğu düşüncesi günümüzde yetersiz, eksik ve hatta yanlış kabul ediliyor. Sosyal anlamda (takdir edilme, beğenilme gibi) doyuma ulaştırılmayan çalışanlar verimsiz oldukları gibi çevrelerini ve diğer çalışanları da olumsuz etkileyebilir. Sosyal anlamda doyuma ulaşmış çalışanların, ücret olgusunu göz ardı edebildikleri ve doyum seviyelerinin kolayca arttırılabildiği biliniyor. Bağlılık çalışanın kurumun stratejileri ve uygulamalardan memnuniyetinin bir sonucu olarak oluşuyor.