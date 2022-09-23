İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu gerçekleştirildi

"DÖNÜŞÜMLER HER ALANDA CİDDİ PARADİGMA DEĞİŞİMLERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİYLE GERÇEKLEŞEBİLİR"

Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak konuşmasında küresel iklim değişikliğinin, tüm dünyada ekonomileri ve giderek tüm hayatı tahrip edecek boyutlara ulaştığına, dünya ve tüm insanlık için adeta varoluşsal bir tehdide dönüştüğüne dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Gezegenimizin geleceğine yönelik bu yaşamsal kaygıları ortadan kaldırarak çevreyle uyum içinde, sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal düzen oluşturmak, tüm dünyada çok boyutlu ve gerçekleştirilmesi güç dönüşümleri zorunlu kılıyor. Bu dönüşümler ancak ve ancak her alanda ciddi paradigma değişimlerinin hayata geçirilmesiyle gerçekleşebilir.

Toplumların iş yapma biçimlerinde, yaşamsal pratiklerinde, davranış ve alışkanlıklarında köklü değişiklikler yapması kaçınılmaz görünüyor. Uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının vizyoner liderleri de 2020'lere damga vuracak bu kapsamlı yeşil dönüşüme son hızla adapte olmak için adımlar atıyor. Bu çerçevede, Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği olarak, Yapı Kredi bomontiada'da düzenlen İsviçre Günleri İstanbul 2022 kapsamında gerçekleştirdiğimiz XVI. İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu'nun konusunu "Mavi Bir Dünyada Yeşil Bir Ekonomi" olarak belirledik."

2030 Gündemi İsviçre Delegesi, Refah ve Sürdürülebilirlik Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı Markus Reubi de, "İsviçre, yenilik ve çözüm alışverişinde bulunmak üzere bilim merkezlerini genişletmek için Türkiye'deki İsviçre ağlarını artırdı ve artırmaya da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Forum kapsamında düzenlenen panelin moderatörlüğünü Zurich Sigorta Grubu, Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız yaptı. Panele, Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Dekanı Prof.Dr. A. Erinç Yeldan, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı (Yeşil ve Dijital Dönüşüm) Dr. Nurşen Numanoğlu, Oris Bölge Direktörü Marco Gemperli, İş Dünyası ve Sürdürülebilirlik Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Genel Sekreteri Konca Çalkıvik ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Geçmiş Dönem Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Tezcan Yaramancı katıldı.

Döngüsel ekonomi modelinin getirdiği yeni dinamikler, iklim değişikliğinin yarattığı tahribatı tersine çevirecek yeni teknolojiler, inovasyonlar ve her sektörde iş dünyasını bekleyen fırsatlar ve güçlüklere ek olarak Türkiye'nin denizlerle çevrili durumuna odaklanan mavi ekonomisi forumda seçkin panelistler tarafından tartışılan konular arasında yer aldı.