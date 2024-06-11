İsviçreli Saat Markası EBEL, Saat&Saat Farkıyla Türkiye’de!

1911 yılında Eugéne Blum ve Alice Lévy tarafından kurulan EBEL, saat tasarımında yenilik ve mükemmellik tutkusunu her zaman odağında tutuyor. Teknik mükemmelliği ve estetik tasarımı, cesur ve zamansız modelleriyle birleştiren marka; kuruluşundan bu yana temel değerlerine sadık kalarak kaliteli İsviçre saatleri üretiyor. EBEL, saatlerinin işleyişinin taklit edilemez görünümü ve kusursuzluğu için en yüksek standartları oluşturarak güzellik ve işlevi bu standartlarla birleştiriyor.

Yüzyılı aşkın süredir lüks, zarafet ve duygusallığı temel alan EBEL'in Türkiye distribütörlüğünü alan Saat&Saat, 30'dan fazla saat ve takı markasının ardından portfüyüne bu özel markayı da kattığını duyurmak adına Six Senses Kocataş Mansions'da bir davet düzenledi. EBEL'in özenle hazırlanan tanıtım daveti moda, cemiyet ve basın dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Saat&Saat Hakkında:

Saat&Saat, köklü bir geçmişe sahip olup, 1971 yılından beri saat sektöründe varlığını sürdürmektedir. 1994 yılında markalaşan Saat&Saat, dünya çapında tanınmış markaların Türkiye distribütörü olarak sektörde önemli bir konuma gelmiştir. İlk olarak Adidas'ı, ardından da DKNY markasını portföyüne ekleyerek büyümesini sürdürmüş ve sonraki yıllarda Versace, Raymond Weil, Maurice Lacroix, Michael Kors, Fossil, Philipp Plein, Guess, Gc, Emporio Armani, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Calvin Klein, Missoni, Jacques Philippe, Welder, Universe Constant, Milano X Change, Wesse, U.S. Polo Assn, Ted Baker, Furla, Kenneth Cole, Tory Burch gibi global 30'dan fazla saat ve takı markasının Türkiye distribütörlüğünü üstlenmiştir. 158 mağaza ve shop-in-shop, 469 bayi, www.saatvesaat.com.tr ve tüm pazaryerleri üzerinden Saat&Saat, 30 yıllık deneyimiyle ürünlerini müşterilerine sunmaktadır. Türkiye genelinde tüm markalara teknik servis hizmeti vermektedir.

