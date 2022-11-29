İTB Heyeti 5. Akdeniz Pamuk Yolu’na katıldı

İzmir Ticaret Borsası'nı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak ve Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar ve Meclis Üyesi Barış Kocagöz, İzmir Ticaret Borsası'nın kurucusu olduğu İZLADAŞ'ın Genel Müdürü Dr. Müge Ekizoğlu ve teknik ekibinin yer aldığı etkinlikte Borsa heyetiyle birlikte, başta Türkiye, İspanya, Mısır ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden pamuk sektörü temsilcileri hazır bulundu. Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi Barış Kocagöz, pamuk değer zincirinin Akdeniz Bölgesi'nde geliştirilmesi, ticaretinin arttırılması ve katma değerinin de yükseltilerek iş gücü ve gelirlerinin bölgeye daha yararlı hale getirilmesinin önemini vurguladı.

AMAÇ ÜRÜN DEĞERİNİ ARTIRMAK

Bu hedefler doğrultusunda kurumlar arası sinerji ve iş birliği ile gerçekleştirilen organizasyonun daha uzun yıllar sürmesini dilediklerini belirten Meclis Üyesi Barış Kocagöz "Akdeniz'de pamuk yetiştirilen ülkeler arasında ticaretin geliştirilmesi ve ürün değerinin arttırılmasını amaçladığımız bu güzel etkinlikte bildiğiniz üzere Yunanistan, İspanya ve Türkiye organizasyon anlamında katkıda bulunan ülkeler. Bizler bu anlamda Akdeniz'deki diğer pamuk yetiştiren ülkelerin de organizasyonda daha etkin rol almalarını bekliyor ve arzuluyoruz. Son yıllarda pamuk üretim ve ticaretinin geliştirilmesinin önemli olduğu kadar sürdürülebilirlik proje ve markalarının da ne kadar değerli olduğu ortaya çıktı. Bu anlamda Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde üretim yapan İspanya, Yunanistan ve Türkiye'de GDO'suz pamuk üretiminin yıllardır sağlıklı bir şekilde yapıldığını biliyoruz. Geçtiğimiz dönemde ve son etkinlikte sizlere duyurduğumuz 'GMO FREE TURKISH COTTON' projemizi Türkiye olarak geliştirmeye ve nihai hedeflerine doğru ilerletmeye devam ediyoruz. Bu anlamda İzmir Ticaret Borsası, Ulusal Pamuk Konseyi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından ortak bir uygulama şirketi kurulmuş ve sertifikasyon uygulamaları yapılabilir hale gelmiştir. Diğer taraftan Yunanistan ve İspanya'daki dostlarımızın da "EUROCOTTON" markasıyla ilerlediklerini biliyoruz. Aslında bu iki projenin birbirlerinden çok da farklı olmadığını bilmemize rağmen ayrı yürütülmesi marka ve hacim değeri açısından çok doğru değil. Dünya tekstil üretiminde çok önemli bir yeri olan, Akdeniz pamuğunun önemli müşterisi ve yine Akdeniz Bölgesi'nin en büyük tekstil üretim merkezi olan Türkiye'nin ve Yunanistan ile İspanya'nın ayrı ama neredeyse aynı projeyi farklı isimlerle yapıyor olmalarının sürdürülebilirliği hedefleyen markalarımızın ticari gücünün potansiyeli açısından ne kadar doğru olduğunu tartışmalıyız. Bu platformlarda bu konuyu dillendirip üzerinde düşünmemiz gerekir. Çünkü bu yolla, yaklaşık 1 milyon 600 bin ton büyüklüğe erişen bu markaların sürdürülebilirliğine daha çok katkı sağlar ve marka değerini el birliğiyle yükseltebiliriz." dedi.

PAMUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ İÇİN ÜLKELER ARASI SİNERJİ ÇOK ÖNEMLİ

Açılış konuşmaları bölümünde söz alan Yunan Pamuk Birliği Başkanı Mr. Antonios Siarkos, İspanyol Ulusal Pamuk Merkezi Başkanı Mr. Manolo Cano, Uluslararası Pamuk Birliği (ICA) Başkanı Mr. Tim North, T.C. Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan ve Bakan Yardımcısı Mr. Stavros Kalafatis de ülkeler arası yaratılan sinerjinin pamuk sektörünün gelişimi için oldukça önemli olduğunun altını çizdi ve organizasyonun uzun yıllar devam etmesi konusundaki temennilerini paylaştı.

DIŞ TİCARET OLANAKLARI MASAYA YATIRILDI

Açılış konuşmalarının ardından Yunanistan, Türkiye, Mısır ve İspanya'daki pamuk sektörü istişare edilerek ülke raporları sunuldu. Ülkelerde var olan stok durumları, rekolte verileri, kalite gibi özellikler ile ilgili bilgi alışverişi sağlanarak ülkeler arası dış ticaret olanakları tartışıldı. Konuşmaların ardından İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi Barış Kocagöz ve Yunan Pamuk Birliği (HCA) Başkanı Antonios Siarkos karşılıklı anı takdiminde bulundu.