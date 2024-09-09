İthalat bağımlılığının önüne enerji kalkanı

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, ithalat bağımlılığının azaltılması amacıyla enerji ve diğer kritik emtialar gibi unsurların yurtiçinde üretimi teşvik edilecek, tüketim malı ithalatına olan talep sınırlandırılacak. Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) hukuki altyapısı tamamlanarak AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyumlu bir yapı hayata geçirilecek. Yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi için işletmelere destek verilecek. Dünya ticaretinde payı düşen fakat Türkiye'nin pazar payının yüksek olduğu düşük teknolojili ve istihdam yoğun ürünlerde sektör içi ve sektörler arası dönüşüme yönelik gerekli tedbir ve destekler, ilgili kurumlarla işbirliği içinde geliştirilecek.