İthalatın payı yüzde 70.4’e yükseldi

Türkiye otomotiv pazarındaki yerlilik oranında düşüş sürüyor. 2023 sonunda yüzde 37 olan yerli araçların payı 2024 Ocak-Temmuz 2024 aylarında yüzde 29.6'ya geriledi. Yani satılan her 100 araçtan sadece 29'u Türkiye'deki fabrikalarda üretilen modeller oldu. İthal otoların payı ise yüzde 70.4'e yükseldi. Bu dönemde 158 bin 737 yerli, 377 bin 614 adet ithal oto satıldı. Aslında yerli otoların payı 2017'den itibaren istikrarlı bir şekilde yükselmeye başlamıştı. Yerli otoların payı 2021 ve 2022'de yüzde 45 seviyesinde gerçekleşti.Ardından düşüş başladı. Otomobil pazarında yaşananların bir benzeri hafif ticari araç pazarında da gerçekleşiyor. 2024 Ocak-Temmuz aylarında 93 bin 612 adet yerli ticari araç satılırken, ithal ticari araç satışı 135 bin 667 adet oldu. Yerli hafif ticari araçların pazar payı yüzde 31'e gerilerken, ithal ticari araçların payı ise 69'a çıktı.