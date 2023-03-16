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Giriş Tarihi: 16.3.2023 13:53

İTO Başkanı Avdagiç: Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı" ifadesini kullandı.

AA
İTO Başkanı Avdagiç: Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomobili Togg için ön siparişlerin başlamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Doğuştan elektrikli Togg T10X için ön sipariş başladı. Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı. Akıllı cihaz, yeni nesil araç geliştirme yarışında sembol bir proje olarak yeni markalara ilham ve enerji verecek. Katkı sağlayanları kutluyorum."

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İTO Başkanı Avdagiç: Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı"
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